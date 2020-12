Bijna 75 kilo vuurwerk bij inzamelactie ingeleverd in Amsterdam

In Amsterdam is verdeeld over twee dagen bijna 75 kilo vuurwerk ingeleverd. De veiligheidsregio Amsterdam Amstelland organiseerde de inzamelactie als derde van de vier grote steden, na Rotterdam en Utrecht. Vuurwerk, ook dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar, kon ingeleverd worden zonder boete of een strafblad te krijgen.

Op de eerste dag, afgelopen woensdag, werd 42,6 kilo vuurwerk ingezameld in Amsterdam. Onder het vuurwerk waren onder meer cobra‚Äôs. Ook werd 4,3 kilo aan noodseinen ingeleverd, dat is niet illegaal en is bedoeld om af te steken voor het geven van een noodsignaal. Zondag werd “ondanks de storm” 32 kilo aan vuurwerk opgehaald, zegt een woordvoerder. Een inwoner van Volendam nam met een bijdrage van 6 kilo een aardig deel voor zijn rekening.

In Rotterdam en Utrecht werd bij elkaar 523 kilo ingezameld. Ook buiten de grote steden werden op veel plekken inzamelacties gehouden waarbij vuurwerk straffeloos kon worden ingeleverd. Daaronder waren Nijmegen, Losser, Enschede, Rheden en Alkmaar. Maandag en dinsdag wordt de actie in Den Haag gehouden.