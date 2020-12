Laatste dag voor aanvraag NOW 3.0

Werkgevers kunnen tot en met deze zondag een aanvraag indienen bij het UWV voor de NOW 3.0-regeling, waarmee ze een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Dit derde pakket aan coronasteun is voor het tijdvak van oktober tot en met december. Eerder zou het loket al op 13 december sluiten, maar vanwege de lockdown die werd afgekondigd op 14 december, werd het weer geopend.

Bedrijven moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals gedurende drie maanden tussen 1 oktober 2020 en met 28 februari 2021 een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent. Ook moeten werknemers zoveel mogelijk worden doorbetaald tijdens het ontvangen van de tegemoetkoming.

Het is inmiddels het derde NOW-pakket. Nu wordt maximaal 80 procent vergoed, eerder was dat 90 procent. Naarmate het verlies van een bedrijf lager is, wordt ook de vergoeding lager.

Werkgevers moeten zelf inschatten hoeveel omzet ze waarschijnlijk verliezen. Teveel ontvangen steun moet later worden terugbetaald. Naar schatting zes op de tien bedrijven die voor de eerste periode steun aanvroeg, moet een deel daarvan terugbetalen. Veel werkgevers hebben toen bewust hoog ingezet omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) eerder deze maand.

Sinds 16 november zijn er meer dan 65.000 aanvragen gedaan, waarvan er meer dan 55.000 zijn goedgekeurd, maakte het UWV vorige week bekend. Er is ruim 1,2 miljard euro uitgekeerd. Bij het tweede pakket ging het om 1,5 miljard en bij het eerste om 4 miljard euro.

Het UWV komt later met meer informatie voor een vierde en vijfde aanvraagperiode voor de NOW.