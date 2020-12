Noodverordening in Veen om overlast te bestrijden

In de Brabantse plaats Veen is tot en met zaterdag 2 januari middernacht een noodverordening van kracht om de overlast te bestrijden. Het doel van burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, is om de rust in het dorp te herstellen.

Zaterdagavond laat was het voor de derde avond op rij onrustig in Veen. Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij het in het verleden weleens uitliep op rellen.

De noodverordening houdt onder meer in dat mensen van buiten het dorp geweerd worden. Verder geldt een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden.