Omgewaaide bomen en bieten op de weg door windstoten

Omgevallen bomen als gevolg van zware windstoten zorgen zondag voor hinder op de wegen. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor het hele land. In de noordwestelijke kustprovincies zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 110 kilometer per uur.

De ANWB waarschuwt voor omgevallen bomen op wegen, zoals bij de knooppunt Lunetten bij Utrecht op de verbindingsweg tussen de A12 en de A27 richting Hilversum. Ook liggen bij knooppunt Terbregseplein bomen op de weg. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten.

In de provincie Groningen heeft een vrachtauto een lading bieten verloren tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB liggen de bieten verspreid over een aantal kilometers. Rijkswaterstaat is bezig met opruimen. De zuidelijke rondweg in Groningen is deels afgesloten in de buurt van het Julianaplein, dat volgens de politie bezaaid lag met bieten.

De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels weer open. De dijk was in beide richtingen dicht vanwege de harde wind.

De ANWB-woordvoerder verwacht dat de problemen voor het verkeer verder beperkt blijven, omdat het op zondagochtend rustig is. In de loop van de middag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten.