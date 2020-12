207 kilo vuurwerk ingeleverd op eerste inzameldag Den Haag

Op de eerste inzameldag voor vuurwerk in de gemeente Den Haag is maandag 207 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente Den Haag gemeld. Ook dinsdag kunnen mensen nog vuurwerk inleveren zonder daarvoor een boete en strafblad te krijgen.

Den Haag is de vierde grote gemeente die een inzamelingsactie houdt voor iedereen die van het vuurwerk af wil, nu dat niet mag worden afgestoken met de jaarwisseling. Bij de inleveracties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam werd in totaal 598 kilo vuurwerk ingezameld.

De gemeente Dordrecht hield maandag een inleverdag voor illegaal vuurwerk voor de regio Zuid-Holland Zuid. Daar werd 51 kilo vuurwerk ingeleverd. Ook mensen in Breda konden vuurwerk inleveren. Volgens burgemeester Paul Depla heeft de inzameldag zo’n 100 kilo opgeleverd. Ook dinsdag kan in Breda nog vuurwerk worden ingeleverd.