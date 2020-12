Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opgelopen tot 2573

Het totale aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is nu opgelopen tot 2573, 152 meer dan een dag eerder. Op de intensivecareafdelingen liggen 651 Covid-patiënten, 27 meer dan de dag ervoor.

Op verpleegafdelingen bevinden zich 1922 patiënten, 125 meer dan zondag.

Op de intensive cares liggen nu 1021 mensen in totaal, wegens corona of wegens iets anders, tien meer dan een dag eerder. Er liggen zeven coronapatiënten op de ic in Duitsland, evenveel als de vorige dag.

In het afgelopen etmaal zijn elf patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie drie ic-patiënten.