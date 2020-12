Door corona hebben we ons veel minder verplaatst

Door corona hebben we ons het afgelopen jaar veel minder verplaatst dan het jaar ervoor. Op sommige momenten gebruikten we bepaalde vervoersmiddelen zelfs even (bijna) helemaal niet. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat nog voordat ook Nederland met een grote corona-uitbraak te maken kreeg, het virus onze mobiliteit al beperkte.

De eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld op 27 februari. Daarna kwamen er snel meer gevallen bij. Eind maart en begin april was de eerste golf op zijn hoogtepunt. Vanaf maart werd vliegverkeer en het gebruik van het openbaar vervoer drastisch minder. Vliegen kwam in april zelfs vrijwel volledig stil te liggen. Ook op de weg werd het veel rustiger, maar minder dan in de luchtvaart en het openbaar vervoer.

In april vloog maar 2 procent van het aantal passagiers van een jaar eerder, in mei 3 procent. Daarna is het aantal vliegtuigpassagiers wel weer toegenomen, maar het aantal ligt nog ruim 70 procent lager dan een jaar eerder. Halverwege maart werd ook het reizen met het openbaar vervoer ernstig beperkt. Op sommige dagen maakte minder dan 10 procent van het aantal mensen gebruik van het openbaar vervoer dan een jaar eerder op die dagen. Vanaf half mei werd dat wel weer wat meer maar in de loop van oktober weer minder. In oktober en november lag het aantal instappers, zoals het CBS dat noemt, op minder dan de helft van het aantal in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Ook het verkeer op de weg (inclusief vrachtverkeer) begon vanaf begin maart te dalen ten opzichte van de overeenkomstige week vorig jaar. Het verkeer daalde in het weekend sneller dan doordeweeks. In de weekeinden van eind maart en begin april bedroeg het verkeer maar 35 procent van dat in de overeenkomstige weekeinden een jaar eerder. Doordeweeks werd een minimum bereikt in de tweede week van april, toen het verkeer maar de helft bedroeg van dat een jaar eerder. Vanaf half april werd het weer wat drukker, terug naar het niveau van vorig jaar. Vanaf eind september daalde het weer iets, afgezet tegen 2019 maar aan het eind van het jaar zat de ‘verkeersintensiteit’ doordeweeks rond de 80 procent van die van vorig jaar.