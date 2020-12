MAX zet regionale omroepen in schijnwerpers in nieuw programma

Omroep MAX komt met een nieuw dagelijks programma waarin de regionale omroepen in de schijnwerpers komen te staan. In Noord-Zuid-Oost-West, dat vanaf 4 januari te zien is bij NPO 2, zijn elke werkdag documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van regionale omroepen te zien.

“Wij zijn blij dat we deze mooie programma’s een landelijk podium kunnen bieden”, zegt omroepbaas Jan Slagter. De uitzending begint met de serie van Omroep Brabant waarin programmamaker Merlijn Passier te voet langs de grens trekt tussen Brabant en BelgiĆ«. Passier gaat op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten tussen de twee gebieden, terwijl hij van grenspaal naar grenspaal trekt.

De regionale omroepen laten weten uit te kijken naar de samenwerking met MAX. “Als regionale omroepen laten wij graag zien hoe kleurrijk en veelzijdig Nederland is. Deze samenwerking is hiervoor een prachtige mogelijkheid”, aldus Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant, namens de hoofdredacteuren van de regionale omroepen.

Na de serie van Omroep Brabant volgen er programma’s van onder meer Omroep Gelderland, RTV Utrecht, Omroep Zeeland, RTV Drenthe, RTV Oost en L1.