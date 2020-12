Minder parkeertransacties tijdens kerst

Nederlanders hebben tijdens eerste en tweede kerstdag minder geparkeerd dan dezelfde dagen in 2019. Dat concludeert Parkmobile uit het aantal parkeertransacties die deze dagen via de app zijn gedaan.

Op eerste kerstdag werden er 19,6 procent minder transacties gedaan bij de parkeerapp dan een jaar ervoor. Tweede kerstdag was het verschil met 40,8 procent ten opzichte van 2019 nog een stuk groter. Mogelijk duidt het erop dat Nederlanders zich aan de coronamaatregelen hebben gehouden en minder op bezoek zijn gegaan bij familie of vrienden.

In de hele week van kerst werd er in heel Nederland minder geparkeerd volgens Parkmobile. In week 52 werden er 23 procent minder parkeertransacties gedaan met de app dan de week ervoor.