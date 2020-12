Ook ziekenhuizen vragen Defensie om hulp

Ziekenhuizen willen hulp van medisch personeel van Defensie om de coronadrukte op te vangen. “Die vraag is opnieuw aan Defensie gesteld. We hebben nog geen reactie erop, ik hoop zo snel mogelijk antwoord te krijgen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Tot nu toe concentreert Defensie zich op het militair hospitaal in Utrecht dat ook beschikbaar is voor de opvang van coronapatiënten. “Soms is het handiger om mensen op locatie in te zetten. De vraag is of ze noodteams kunnen inzetten waar de nood het hoogst is. Dat kan voor korte tijd zijn, voor een aantal dagen of een week, om daar te helpen”, aldus Kuipers. Volgens de ziekenhuisbaas zullen de militaire artsen in de komende dagen hard nodig zijn in een regio als Twente. Hij benadrukt dat Defensie niet onbeperkt mensen beschikbaar heeft en dat het ook met die hulp druk blijft.

De veiligheidsregio Twente geeft aan inderdaad ook militaire hulp te vragen voor ziekenhuizen. “De druk in de hele sector, zowel in verpleeghuizen als in ziekenhuizen, is erg hoog. Beide kampen met hoge ziektecijfers onder personeel en een hoog aantal coronapatiënten. Die combinatie is uiterst ongelukkig, ergens houdt het een keer op”, aldus een woordvoerder.

Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, zal maandagavond dan ook namens de veiligheidsregio Twente expliciet vragen om “militair verpleegkundig personeel en andere mensen met enige ervaring of die gediplomeerd zijn in de zorg en de druk op verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen verlichten”, zegt de woordvoerder.