Zorgpersoneel vraagt compensatie eigen risico na corona

Stichting IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg, heeft tot nu toe van 120 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gekregen voor compensatie van hun eigen risicobedrag in de zorgverzekering. De compensatieregeling is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering. Als ze zelf de ziekte hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken kunnen ze dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen.

De 120 aanvragen zijn in een maand binnengekomen bij de stichting die met deze steun zorgmedewerkers extra waardering wil geven. Maandag liet de stichting weten dat hiermee tot nu toe een bedrag van 40.000 euro is gemoeid. “99 procent van de aanvragen wordt gehonoreerd en ruim de helft van de verzekerden die de aanvraag deden, heeft de financiĆ«le compensatie al ontvangen. Zorgmedewerkers ervaren de compensatie als een steun in de rug in een tijd waarin zij onder extra druk staan”, aldus de stichting.

De stichting verwacht dat 450 verzoeken tot compensatie van het eigen risico zullen binnenkomen en 500 verzoeken om gedeeltelijke compensatie, bijvoorbeeld als medicijnen moeten worden genomen. De stichting verwacht dit en volgend jaar in totaal 230.000 euro voor de regeling nodig te hebben.

Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. IZZ heeft ruim 417.000 leden. Zorgmedewerkers krijgen van IZZ ook de maximale wettelijke collectiviteitskorting van 5 procent, een financiƫle bijdrage van dertig euro voor hun aanvullende IZZ-zorgverzekering en extra psychische zorg en gegarandeerde hulp wanneer hun behandeling of operatie door een omzetplafond wordt uitgesteld.