Amsterdammer loopt brandwonden op door woningbrand

In Amsterdam-Oost heeft maandag een persoon ernstige brandwonden opgelopen door een brand in zijn woning aan de Transvaalstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, meldt de brandweer.

Om 21.40 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een uitslaande brand aan de achterkant van een pand met meerdere woningen. Omdat de brand uitslaand was en mogelijk nog mensen in de woningen waren, ging de brandweer met meerdere voertuigen op de melding af.

De brand woedde op de begane grond en was snel geblust. De bewoner is door de brandweer uit zijn woning gehaald. Ook de bewoners van de drie bovenliggende appartementen moesten hun woning uit. Zij mogen waarschijnlijk nog in de nacht terug naar hun woning.