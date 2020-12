Auto’s en ijsbaangebouw in Hoogeveen in brand gestoken

In het Drentse Hoogeveen zijn maandagavond meerdere branden gesticht. Zeker vier voertuigen gingen in vlammen op en ook bij een ijsbaan woedde een brand. Op burgernet riep de politie getuigen op zich te melden.

Bij een tennisvereniging aan de Zuidwoldigerweg brandden volgens RTV Drenthe twee bestelbussen uit. Daarna was het raak aan de Lomanlaan waar een personenauto vlam vatte. Hetzelfde gebeurde aan de Van Echtenstraat. Tot slot was er brand in een gebouw van een ijsbaanvereniging in de buitenwijk Hollandscheveld.

De politie liet om 01.15 uur weten dat de burgernetactie is beƫindigd. De politie heeft de zaken in onderzoek, aldus het bericht.