‘Bakkers verkopen meer oliebollen door lockdown’

Bakkerijen en veel oliebollenkramen verkopen meer oliebollen door de lockdown. De Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) hoort van hun leden dat het “ontzettend druk” is. Om hun oliebollen coronaproof aan de man te brengen, bedenken bakkers en andere oliebollenverkopers creatieve oplossingen. Zo organiseren tientallen bakkerijen een oliebollendrive-in.

Bakkerijen merkten het hele jaar al dat meer consumenten kozen voor lokaal boodschappen doen, vertelt een woordvoerder van de NBOV. Dat zet tijdens de lockdown in de feestmaand dus door. Ambachtelijke bakkerijen verkopen ook beduidend meer feestelijke producten zoals de oliebol dan in andere jaren. “Mensen willen het thuis gezellig maken en daar helpen deze feestelijke lekkernijen natuurlijk bij,” aldus de zegsman.

Onder meer in Breda, Gorinchem, Rijnsburg, Westervoort en Wehl zorgen oliebollendrive-ins voor zo ongeveer het enige uitje dat nog mogelijk is tijdens deze lockdown. Bakkerij van Maanen in Rijnsburg opent woensdag zo’n drive-in. “Normaal hebben we kramen bij onze winkels staan om de oliebollendrukte in goede banen te leiden, maar daar kregen we geen vergunning voor dit jaar”, aldus een woordvoerster. Zodoende bedacht de eigenaar om de bakkerij op het bedrijventerrein om te bouwen tot oliebollendrive-in, waar mensen in een ‘winterwonderland’ met nep-sneeuw hun, meestal online bestelde, oliebollen kunnen ophalen.

Ook Max van der Zijden, eigenaar van Bakker Klink in de regio Den Haag, heeft voorzorgsmaatregelen genomen om de oud-en-nieuwdrukte in zijn zes bakkerijen te spreiden, want “we verwachten 15 procent meer oliebollen te verkopen dan normaal”. Van der Zijden huurt een extra pand in het centrum van Voorburg en heeft in overleg met de gemeente bij een andere locatie een extra ingang geregeld. Allemaal om de mensenstroom goed te co√∂rdineren. Bovendien zorgen entertainers ervoor dat mensen zich aan de 1,5 meterregel houden.

De verklaring van Van der Zijden voor de grotere vraag dit jaar naar oliebollen? “In andere jaren vieren veel mensen oud en nieuw bij iemand anders en hoeven ze zelf niet voor de oliebollen te zorgen, en nu dus wel. Bovendien kopen ze er altijd te veel.”

Ook oliebollenkramen zien een stijging in klanten. Wesley Boon staat met zijn oliebollenkraam bij een boodschappencentrum in de wijk Zeeburg in Amsterdam en zag zijn verkoop stijgen ten opzichte van andere jaren, na de persconferentie waarin premier Mark Rutte de huidige lockdown aankondigde. “Ook van andere kramen in de stad hoor ik dat ze het drukker hebben. Omdat er weinig te doen is, maken mensen vaker een wandeling in de buurt en kopen dan een oliebol. De grootste drukte verwacht ik de 30e en 31e, daarvoor komen er looppaden en handreinigingsgel-palen.”

Uitzondering zijn de oliebollenkramen in stadscentra. “Normaal zijn we een A-locatie, nu een B-locatie”, vertelt Wesley van Eijk die met zijn oliebollenkraam op het Leidseplein in Amsterdam staat. Bij hem is de verkoop totaal ingestort. “Van duizenden naar een paar honderd oliebollen per dag”. Dat is een tegenvaller, vooral omdat hij dit jaar nauwelijks iets heeft verdiend doordat hij niet op kermissen kon staan.