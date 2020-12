Bruls: intrekken verloven jaarwisseling ‘niet letterlijk’ bedoeld

In tegenstelling tot wat de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagavond zei, worden de verloven van politiemensen, brandweerlieden en andere hulpverleners met de jaarwisseling niet ingetrokken. Dat bevestigt een woordvoerster van Bruls na berichtgeving van die strekking in het AD.

De uitspraak, die Bruls maandagavond na afloop van het overleg tussen de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s deed, was niet letterlijk bedoeld, aldus de woordvoerster. “Hij bedoelde dat we ons maximaal voorbereiden op de jaarwisseling. We weten niet precies wat we kunnen verwachten die avond, dus het is alle hens aan dek. Maar het is absoluut niet zo dat alle verloven worden ingetrokken.”

“Na die uitspraak van Bruls stroomde mijn mailbox vol”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) dinsdagavond. “Agenten die mailen: ‘ik heb met kerst ook gewerkt en de auto staat al klaar voor een vakantie naar Vlieland, gaat dat nog wel door?'” Het klopt dat de politie in aanloop naar de jaarwisseling de capaciteit flink heeft opgeschaald, legt hij uit. Er wordt dus minder verlof opgenomen dan gewoonlijk, maar dat gebeurt wel vaker met oud en nieuw. “Bovendien is dat allemaal al twee maanden geleden besloten”, aldus Struijs.