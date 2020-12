Defensie: 100 medisch geschoolde militairen beschikbaar voor zorg

Honderd militairen met een medische achtergrond staan beschikbaar om te helpen in de zorg, meldt het ministerie van Defensie. Eerder was al bekend dat duizend militairen klaarstaan om te helpen bij taken zoals het afnemen van tests of het uitdelen van maaltijden.

Dat er zoveel militairen klaarstaan, betekent niet direct dat ze allemaal worden ingezet. Eerst wil Defensie weten hoeveel mensen er precies nodig zijn en voor welke taken. Dinsdag beoordelen defensieteams de hulpverzoeken van de regio’s Groningen, Twente en Apeldoorn. Pas daarna wordt personeel mogelijk toegekend.

Maandag benadrukten de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) na overleg dat veiligheidsregio’s eerst elders moeten zoeken naar mankracht. Pas nadat zij hulp hebben gevraagd van samenwerkingsverband Extra Handen in de Zorg of het Rode Kruis, komt Defensie in beeld.

Zondag stuurden de regio’s Groningen en Twente een brandbrief aan verschillende ministeries, omdat het “zwartste scenario” dreigde. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen niet meer het minimumniveau aan zorg kunnen krijgen. De regio’s wilden steun van Defensie. Maandag tijdens het Veiligheidsberaad bleek dat andere regio’s wellicht ook ondersteuning nodig hebben.