Defensie naar drie regio’s voor besluit over hulp in zorg

Medewerkers van het ministerie van Defensie gaan dinsdag en woensdag naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Apeldoorn om te kijken of zorginstellingen daar hulp van militairen kunnen krijgen. Ze beoordelen welke hulp nodig is en hoe die verdeeld kan worden. Het besluit daarover moet zo snel mogelijk komen, laat Defensie weten.

Volgens minister Ank Bijleveld kan Defensie niet alle problemen oplossen. “Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten”, benadrukt ze.

De veiligheidsregio’s Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hebben Defensie om hulp gevraagd in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Ook ziekenhuizen vragen om militaire hulp. Die bijstand moet helpen om te voorkomen dat de zorg vastloopt en ouderen niet meer gewassen kunnen worden. De zorg is overbelast door de vele coronapatiĆ«nten.

De Twentse zorgorganisaties zeggen in een gezamenlijke verklaring dat ze blij zijn “dat het ministerie de noodsignalen vanuit de verpleeg- en verzorgingshuizen serieus neemt”. Ze kregen maandag vanuit het kabinet te horen dat ze eerst een beroep moeten doen op onder meer het Rode Kruis. De Twentse zorg laat weten dat die hulp is aangevraagd en op sommige plekken al wordt ingezet. “Echter, zij bieden niet de verpleegkundige en verzorgende medewerkers die nodig zijn.”