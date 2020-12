Facturen worden sinds coronacrisis te laat betaald

Sinds de coronacrisis maken veel Nederlanders zich zorgen over hun financiën, ook mensen die normaliter geen problemen hebben met hun geldzaken. Ruim de helft van de facturen in Nederland wordt momenteel te laat betaald. Daarbij is het aantal dagen dat een vordering openstaat in Nederland het sterkst gestegen vergeleken met andere landen. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius op basis van onderzoek onder ruim 2600 Europese bedrijven.

Achterstallige facturen

Zo’n 56 procent van de facturen in Nederland is sinds het begin van de pandemie achterstallig terwijl dat voor de crisis 32 procent was. De reden waarom facturen later betaald worden of onbetaald blijven zijn legio. Iemand kan een verstokte wanbetaler zijn, maar het kan ook gaan om tijdelijke geldproblemen. Dit is met name sinds de overheidsmaatregelen het geval. Soms is iemand een factuur vergeten, omdat deze onderaan de stapel is beland. Wat de reden ook is, een ZZP’er zit niet te wachten op een factuur die te laat of niet betaald wordt.

Wel of niet een incassobureau

Een traject via een incassobureau is altijd mogelijk, maar er zijn eerst nog andere stappen die gezet kunnen worden. Allereerst is het belangrijk om goed zicht te hebben op je eigen debiteurenbeleid. Veel zelfstandig ondernemers zijn zich niet bewust als de betaaltermijn van een factuur is verlopen. Hoe sneller je reageert nadat de betaaltermijn is verstreken, hoe meer kans je hebt om een eventuele betalingsachterstand goed te regelen. Verder is het belangrijk om tijdig te factureren, het liefst meteen na het leveren van een dienst of product. Geef duidelijk aan wat de betaaltermijn is en neem meteen na afloop daarvan dus contact op met je klant.

Relatie bouwen met klanten

Dat eerst contact opnemen met een klant is belangrijk. We kunnen al snel aannames doen, waarom iemand niet betaalt, maar die kloppen meestal niet. Het kan zijn dat een klant of opdrachtgever tijdelijk financiële problemen heeft. Dan is het goed om hiervan op de hoogte zijn en afspraken te maken wat te doen in een dergelijke situatie. Dit laat ook zien hoe belangrijk het is om te blijven bouwen aan de relaties met klanten. Als er dan een keer een factuur niet betaald kan worden, kan dit onderling opgelost worden.

Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat Nederlandse respondenten gemiddeld 25 dagen langer moesten wachten voordat facturen werden betaald. Ondanks die stijging is bijna de helft van de bedrijven bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan voor de coronapandemie, namelijk gemiddeld tot twintig dagen langer. Uiteraard kan het dan nog steeds zo zijn dat een factuur niet betaald wordt. Vaak vinden ondernemers het lastig om een factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Niemand wil een goede relatie verstoren.

Echter, als de basis van een relatie goed zit, hoeft deze niet stuk te lopen door een incassotraject. En vaak na inschakeling van een incassobureau wordt een factuur vaak alsnog binnen de wettelijk verplichte veertien dagen van de WIK (Wet Incasso Kosten) brief betaalt. Hiervoor hoeven geen extra kosten betaald te worden.