Lichtjesroute Nijmegen voortijdig afgebroken wegens vandalisme

Een lichtjesroute door het centrum van Nijmegen wordt dinsdag afgebroken, omdat vandalen de metershoge verlichte sculpturen vernielen. De binnenstadondernemers die de beelden naar Nijmegen haalden, zijn bang voor grote ongelukken nu geprobeerd is om een van de verlichte sculpturen in brand te steken, zegt een woordvoerster. “Spijtig, want de route was bij gezinnen met kinderen erg populair.”

De route van ongeveer 3 kilometer langs verlichte dieren en poppen was tevens een sprookje met een speurtocht voor kinderen. Het geheel was door de binnenstadondernemers bedacht als coronaproof uitje voor kinderen in de kerstvakantie en trok veel bekijks. De route met de verlichte beelden zou tot 3 januari blijven staan.

Volgens de ondernemers zijn twee lichtbeelden vernield. Ook zijn stroomkabels doorgesneden. De organisatie doet aangifte van de vernielingen.