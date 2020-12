Minister Blok: gedachten zijn bij Kroatië na aardbeving

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de gedachten van Nederland bij Kroatië zijn en de slachtoffers en hun families. “Nederland staat klaar om Kroatië te steunen bij het aanpakken van de nasleep van deze vreselijke ramp”, twittert hij.

De zware aardbeving trof Kroatië aan het begin van de middag. Het dodental is inmiddels opgelopen tot zeker zes. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6.4 lag bij Petrinja, 45 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb, waar ook veel schade is. Delen van de stadjes Sisak en Petrinja liggen in puin.

De beving was voelbaar in heel Kroatië, maar ook in Oostenrijk, Hongarije, Italië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina en zelfs in Tsjechië en Slowakije.