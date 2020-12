Oisterwijkse bossen afgezet na vondst handgranaat en landmijn

Een deel van de Oisterwijkse bossen is dinsdag afgezet na de vondst van twee explosieven. Maandag werd daar een handgranaat en landmijn gevonden, meldt de gemeente. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er meer explosieven in het gebied liggen.

Volgens het Brabants Dagblad werden de explosieven maandagmiddag door een jongen van 10 en zijn vader gevonden toen zij met een metaaldetector op zoek gingen naar goud. De pieper van het apparaat ging af, waarna vader en zoon naar wat later bleek een deel van een handgranaat vonden. Toen het apparaat bleef afgaan, ontdekten zij in de grond een stuk metaal. Nadat ze het hadden opgepakt, kreeg de vader het vermoeden dat het “best iets anders dan een simpel stukje metaal zou kunnen zijn”, vertelt hij aan het lokale krant.

De EOD kwam ter plaatse en heeft het explosief rond 19.30 uur gecontroleerd laten afgaan, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Dat moest daar, omdat de landmijn te instabiel was om te vervoeren”, zegt zij.

Nog niet eerder werden in de Oisterwijkse bossen explosieven gevonden. “In het verleden is in het aangrenzende gebied wel eens een inventarisatie gedaan, maar hier niet”, zegt de woordvoerder. In verband met explosiegevaar is het gebied tot nadere orde afgesloten. Onduidelijk is hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen.