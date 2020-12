Vrijwilligers Rode Kruis helpen in meer zorginstellingen

In steeds meer ziekenhuizen en verpleeghuizen worden vrijwilligers van het Rode Kruis ingezet om te helpen. De ondersteuners zijn momenteel op 33 locaties actief en vanaf woensdag zijn dat er 36, verspreid over het hele land. Vorige week ondersteunde het Rode Kruis 21 verpleeghuizen en ziekenhuizen.

De helpers doen ondersteunend werk, zoals het verschonen van bedden, het rondbrengen van eten en drinken en het praten met mensen die behoefte hebben aan een gesprekje. Ook kunnen ze kleine medische taken verrichten, zoals het meten van iemands bloeddruk. De reguliere artsen, verpleegkundigen en verzorgenden hebben dan meer tijd voor hun medische taken.

Het Rode Kruis heeft in totaal bijna 100.000 vrijwillige helpers beschikbaar. Van hen kunnen ongeveer 85.000 algemeen ondersteunend werk doen. Zo’n 14.640 vrijwilligers hebben onder meer EHBO-trainingen gehad en zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij kleine medische taken. Hoeveel van hen al ingezet zijn, kan de organisatie niet aangeven, maar vooralsnog zit er nog rek in en is er nog geen tekort.