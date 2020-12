Werken John Constable mogen maand langer in Nederland blijven

Bijna honderd werken van de beroemde Britse landschapsschilder John Constable (1776 -1837) mogen tot eind februari in Teylers Museum in Haarlem blijven, een maand langer dan was afgesproken. De musea hopen 20 januari weer open te mogen na sluiting wegens het coronavirus.

De Canadees David Thomson, onder meer eigenaar van persbureau Reuters, bezorgde Teylers dit jaar een wel heel bijzondere expositie. Het mocht 58 schilderijen en tekeningen van de hand van Constable uit zijn bezit laten zien. Het gaat om werk dat hij anders gewoon thuis aan de muur heeft hangen. Nooit eerder leende hij er volgens Teylers zoveel tegelijk uit en zeker niet aan het Europese continent.

Teylers mag dankzij nog andere bruikleengevers, zoals het belangrijke Tate Britain, in totaal 93 werken van Constable tonen op het eerste Nederlandse overzicht van zijn werk ooit. Allemaal werkten ze aan de verlening van de expositie mee.

Constable was een hoofdrolspeler in de kunststroming romantiek en ook een voorloper van het impressionisme, door met name de olieverfschetsen die hij in een snel tempo buiten maakte. Door hem alleen bedoeld als studies, worden ze nu gezien als zijn beste werken.

In Nederlandse collecties is Constables werk niet te vinden, op acht tekeningen die Teylers de afgelopen jaren verwierf na.

Door de coronacrisis trok Teylers het afgelopen jaar 70.468 bezoekers, iets meer dan 51 procent van het aantal belangstellenden in 2019. “Dankzij ruimhartige subsidies van OCW bleven de inkomsten in 2020 gelukkig op peil en kan het museum met het complete Teylers-team aan het nieuwe jaar beginnen”, aldus een woordvoerster.