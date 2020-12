Aantal opgenomen coronapatiënten daalt, wel stijging op ic’s

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 47 minder dan op dinsdag. Een verklaring voor de daling geeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) niet.

In de vier voorgaande dagen was het aantal opgenomen patiënten juist met 454 toegenomen. Het aantal patiënten is nog steeds hoger dan de piek van de tweede golf begin november. Het LCPS verwacht ook dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende dagen blijft stijgen.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal wel. De ic-afdelingen namen 64 mensen op en zagen 36 mensen vertrekken. Het is niet bekend hoeveel van hen zijn overleden en hoeveel de ic mochten verlaten omdat hun toestand verbeterde. In totaal steeg het aantal coronapatiënten op de ic’s met 28 naar 702. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Verpleegafdelingen namen 289 coronapatiënten op, tegenover 364 mensen die vertrokken. Daardoor daalde het aantal patiënten op die vleugels van 2077 naar 2002.