‘December door klimaatverandering 1 graad opgewarmd’

Door klimaatverandering wordt december steeds warmer. Dat heeft Weeronline becijferd bij het opstellen van ‘de nieuwe normaal’: de gemiddelden in de klimaatperiode 1991-2020. In vergelijking met 1951-1980 is het gemiddeld 1,0 graden warmer geworden. In vergelijking met klimaatperiode 1981-2010 is december 0,5 graden opgewarmd. De ‘nieuwe’ normale maandgemiddelde temperatuur is nu 4,2 graden.

Het aantal dagen waarop het vriest, is iets afgenomen. Lichte vorst, met een minimumtemperatuur iets onder het vriespunt, kwam in de vorige klimaatperioden gemiddeld op twaalf tot dertien dagen voor. In de nieuwe normaal vriest het op elf dagen. Het aantal dagen met matige vorst, kouder dan -5 graden, ligt nog steeds op drie. Strenge vorst komt nog slechts sporadisch voor.

De zon schijnt ook steeds vaker in december: die laat zich gemiddeld over het land 58 uur zien. In de vorige klimaatperiode was dit nog 49 uur en in de klimaatperiode daar weer voor scheen de zon gemiddeld 39 uur. Daarmee is het tegenwoordig maar liefst 48 procent zonniger dan 30 jaar geleden.

Er valt ook steeds meer regen. Gemiddeld over het land is het nu in totaal 86 millimeter. Dat is 6 millimeter meer dan in de vorige klimaatperiode, die van 1981-2010. Vergeleken met de klimaatperiode 1951-1980 valt er 12 millimeter meer neerslag.