Gommers: arts moet binnenkort mogelijk kiezen over leven en dood

Ziekenhuizen dreigen eind januari in het ergste nachtmerriescenario te belanden. Dan komen ze mogelijk in ‘code zwart’, waarbij ze moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd en daardoor zouden kunnen sterven. Daarvoor waarschuwt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, woensdag bij BNR.

“We zeggen nu al tegen elkaar dat we keuzes moeten maken en operaties moeten uitstellen, en mensen wel of niet moeten opnemen op de intensive care. Dat is nog niet over leven en dood, dat is zeker nog niet code zwart. Maar als het zo doorgaat, verwachten we dat eind januari”, zegt Gommers.

De intensivist hoopt dat de maatregelen van de lockdown, die twee weken geleden ingingen, langzaamaan beginnen te werken en dat het aantal nieuwe gevallen in de komende dagen begint te dalen. “Je moet er niet aan denken als dat niet gebeurt, dan nog de effecten van kerst en oud en nieuw, en dan nog de gevolgen van de ‘Britse variant’. Dan loopt het de spuigaten uit. Die scenario’s worden gemaakt, maar dan kunnen we helemaal geen acute zorg meer leveren.” Gommers komt met een oproep aan iedereen die ooit in de zorg heeft gewerkt, om te komen helpen. “Ik denk dat we vanaf komende week alle zeilen moeten bijzetten.”