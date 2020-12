Minister moet groot deel Wob-verzoek Stint opnieuw beoordelen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet een groot deel van het Wob-verzoek van RTL Nieuws over de Stint opnieuw beoordelen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist in een tussenvonnis. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur vroeg RTL Nieuws inzicht in documenten die te maken hebben met de elektrische bolderkar die veel kinderdagverblijven gebruiken. In 2018 kwam een Stint in Oss in botsing met een trein waardoor vier kinderen omkwamen.

De rechtbank oordeelt dat een groot deel van de documenten op een onjuiste manier is geweigerd en delen van informatie op een onjuiste manier is weggelakt. Het oordeel is “onzorgvuldig genomen en onvoldoende gemotiveerd”, aldus de rechtbank.

RTL Nieuws wilde inzicht in alle documenten rondom de toelating van de Stint in 2011, en twee brieven van minister Cora van Nieuwenhuizen in 2018. Er werden 781 documenten gevonden, waarbij een deel van de inhoud was weggelakt en Van Nieuwenhuizen een deel niet openbaar wil maken. Die weigering is gebaseerd op de reden dat die persoonlijke beleidsopvattingen zouden bevatten, een grondwettelijk argument. Voor andere documenten zou gelden dat het belang van de inspectie, controle en toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het geding zou komen.

De rechtbank oordeelt in de tussenuitspraak dat het eerste argument van persoonlijke beleidsopvattingen voor 135 documenten niet opgaat. Voor 75 documenten gaat dat argument slechts gedeeltelijk op. Voor vijf documenten oordeelt de rechtbank dat het belang van openbaarmaking zwaarder weegt dan het belang van de taken van de ILT. Ook een deel van de teksten zijn ten onrechte weggelakt. Daarnaast stelt de rechtbank dat nog niet alle documenten zijn aangeleverd. Dat moet de minister binnen zes weken doen voordat er een uiteindelijke beoordeling kan volgen.