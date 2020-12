Carbidschieten rond Emmen mag van rechter

De gemeente Emmen hoeft van de voorzieningenrechter niet extra op te treden tegen mogelijke geluidsoverlast van het carbidschieten. Bewoners van de wijk Noordbarge en het dorp Zwartemeer hadden daarom gevraagd, maar de rechter van de rechtbank in Groningen ziet daar geen aanknopingspunten voor.

Emmen komt de bezwaarmakers dit jaar tegemoet. De gemeente heeft met de bezwaarmakers afgesproken dat er dit jaar geen carbid wordt geschoten in de wijk Noordbarge. In het dorp Zwartemeer wordt het carbidschieten verplaatst. Het is volgens de rechter niet aannemelijk dat bewoners daarmee onaanvaardbaar veel overlast zullen ervaren.

Carbidschieten is een traditie in Drenthe. De veiligheidsregio Drenthe staat carbidschieten tijdens de jaarwisseling toe, maar er mag geen publiek komen kijken. Bij het laten knallen van de melkbussen mogen maximaal vier mensen bij elkaar zijn, die elk op 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven.