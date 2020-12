Hoe is dating in Nederland in 2020 veranderd?

Volgens Wikipedia werd het eerste geval van het coronavirus in Nederland op 27 februari 2020 in Tilburg gemeld. En medio december was het aantal gevallen al meer dan zeshonderd duizend. Aan het begin van het jaar zijn onder leiding van Jaap van Dissel, directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid RIVM, maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het ging vooral om ‘intellectueel isolement’. De regering probeerde in de eerste helft van 2020 beslissende acties te vermijden en steunde het idee van collectieve immuniteit. Ook premier Mark Rutte sprak hierover in maart 2020.

Het werd echter al snel duidelijk dat het probleem met COVID-19 snel escaleerde. Daarom werden de maatregelen van de regering al in maart radicaler:

een verbod op het houden van massa-evenementen;

overdracht van universiteitsstudenten naar een afgelegen vorm van onderwijs

tijdelijke beperking van de communicatie met China, Iran, Italië, Zuid-Korea en andere landen;

het sluiten van bars en restaurants, andere dingen.

In de zomer zijn de incidentiecijfers in Nederland gedaald, net als in de rest van de wereld. Maar sinds medio juli begon de tweede golf in het land, met artsen die meer dan 7.000 gevallen per dag registreren in plaats van 50 bevestigde gevallen van coronavirusinfectie. En eind oktober was ongeveer 1 op de 120 inwoners bij het coronavirus. Op 30 oktober werd een recordaantal nieuwe gevallen – 11.107 positieve testresultaten – geregistreerd.

Nieuwe stam van het coronavirus en nieuwe beperkingen

Virussen muteren de hele tijd, dat is algemeen bekend. COVID-19 was geen uitzondering en het ontstaan van de mutatie was slechts een kwestie van tijd. Helaas hoefden we niet lang te wachten. Volgens de BBC werd medio december 2020 in het Verenigd Koninkrijk een mutatie van het coronavirus gemeld, waardoor een aantal landen de internationale communicatie met Groot-Brittannië overhaast heeft afgesloten. Desondanks werden enkele dagen later in Nederland, Denemarken en Australië patiënten met een gemuteerde vorm van coronavirusinfectie gemeld.

Vanaf eind december zijn Ierland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en België gesloten voor vluchten en reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn er geen exacte gegevens over hoe effectief de ontwikkelde vaccins zijn tegen de nieuwe stam. En de Britse premier Boris Johnson heeft gemeld dat deze stam 70% besmettelijker is dan de gebruikelijke COVID-19. En dat is zeker een reden tot bezorgdheid. Op 21 december meldde Catherine Smallwood, senior WHO-noodhulpfunctionaris voor Europa, één bevestigd geval van gemuteerd coronavirus in Nederland.

Hoe het leven van gewone Nederlanders veranderde tijdens de pandemie

Hadden de inwoners van Nederland eerst meer vrijheid dan in veel andere Europese landen, nu is de quarantaine strenger. Volgens de portal Rijksoverheid.nl gelden er verschillende richtlijnen en beperkingen, zoals het organiseren van het werk vanuit huis, indien mogelijk. Het is aan te raden het huis niet te verlaten tijdens de spits. Als GGD bevestigt dat de persoon op de werkplek is geïnfecteerd, kan de vestiging of het bedrijf voor 14 dagen worden gesloten. Ook wordt er aanbevolen om de handen te wassen met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden. Hoesten en niezen alleen aan de binnenkant van de elleboog. Het wordt sterk afgeraden om handen te schudden.

Natuurlijk is het leven van de mensen onder deze omstandigheden op bijna alle gebieden veranderd. We kunnen dergelijke veranderingen nu al duidelijk opsporen:

Mensen zijn actiever geworden in het gebruik van bezorgdiensten: JKS, JBM koeriers, enzovoort. Het aantal bestellingen voor de levering van levensmiddelen uit supermarkten en kant-en-klare maaltijden nam toe. De statistieken voor streaming-diensten bereikten een andere piek. Zo is volgens Google Trends van half oktober tot half december de zoekmachtfrequentiescore voor “Netflix” gestegen van 67 naar 94 punten (van een mogelijke 100). De belangstelling van internetgebruikers voor online dating neemt gestaag toe. Als we met de query ‘dating’ opnieuw naar Google Trends gaan, zien we eind december een cijfer van 96 punten. In de zomer werd het cijfer op gemiddeld 70-80 punten gehouden. Andere populaire vragen zijn onder andere: ‘dating app’, ‘dating site’, ‘dating programma’ en andere. Over het geheel genomen kunnen we gerust zeggen dat veel gebieden van het leven naar een online formaat zijn overgegaan. Leren, werken, socialiseren – alles!

Dating en netwerken in Nederland tijdens de pandemie

Nederlanders zijn een zeer sociale natie met sterke familiebanden. Volgens de statistieken van Fonkonline.nl ziet 69% van de vrouwen en 56% van de mannen hun ouders minstens één keer per week. En ze brengen minstens 5-6 keer per maand tijd door met vrienden. Ongeveer 90% van alle Nederlanders zei vóór de pandemie volledig tevreden te zijn met hun interacties met familie en vrienden. Nu is de situatie natuurlijk drastisch veranderd.

Live communicatie is in 2020 problematisch geworden. Ontmoetingen met vrienden komen minder vaak voor, en met familieleden nog minder vanwege de angst om ouderen te besmetten.

De echte redding voor iedereen was het internet. De reeds populaire online platformen zijn nog meer gevraagd:

Social media: Facebook, Twitter, Instagram en andere. Door het gebrek aan mogelijkheden om volledig te communiceren in de echte wereld, zijn mensen verhuisd naar sociale netwerken, waar ze niet alleen communiceren maar ook het nieuws volgen. Boodschappers: Telegram, Viber, WhatsApp, anderen. Voor eenvoudige en snelle communicatie met vrienden en familie is dit een geweldige optie. Diverse thematische forums en portalen waar mensen interessante vrienden vinden en eenvoudigweg communiceren over favoriete onderwerpen. Dating-sites en apps die je helpen om nieuwe vrienden te maken in de huidige uitdagende omgeving. Veel mensen slagen er zelfs in om een zielsverwant te vinden met het vooruitzicht om verdere relaties te ontwikkelen. Diensten voor videoconferencing en online conferencing. Ze worden vooral gebruikt voor het bespreken van werkvraagstukken en voor online leren op scholen en universiteiten.

Gelukkig hadden tijdgenoten tegen de tijd dat de pandemie begon al genoeg diensten om thuis te communiceren, te werken en te studeren. Het is moeilijk voor te stellen hoe de wereld twintig jaar geleden zo’n pandemie en quarantaine zou hebben meegemaakt. Dus we hebben, als ik het mag zeggen, geluk.

Is het online formaat in staat om echte communicatie te vervangen?

Natuurlijk kan een live-dialoog niet worden vervangen door een videochatgesprek, laat staan een correspondentie. Maar door het gebrek aan alternatieven worden videochats niet alleen voor de Nederlanders, maar ook voor de rest van de wereld een echte zegen.

Moderne random videochat opent echt veel mogelijkheden, zoals:

Ontmoet interessante mensen, niet alleen uit je eigen stad of land, maar ook uit andere landen. Maak nieuwe vrienden of vind zelfs de liefde zonder gebruik te maken van dating apps of websites. Deze laatste zijn immers niet voor iedereen geschikt, omdat ze tijd en moeite kosten. Breid je kennissenkring uit, want je bent niet langer beperkt tot je eigen vriendenkring of collega’s. Eén klik, en je communiceert al met een heel nieuw persoon. Het komt goed uit.

Bovendien zijn de meeste casual chatrooms anoniem. Dit kan belangrijk zijn voor degenen die zich met name zorgen maken over hun online veiligheid.

Trouwens, het casual videochat formaat bestaat al meer dan 10 jaar. Maar het beleeft nu een nieuwe piek in populariteit om voor de hand liggende redenen. Zowel in Nederland als elders in Europa, de VS, enz.

Zal er een daling zijn in de populariteit van videochats met vreemden en andere online communicatievormen nadat de pandemie voorbij is? Waarschijnlijk, ja. Maar het is nu al veilig om te zeggen dat de wereld nog steeds niet hetzelfde zal zijn. Veel bedrijven houden hun werknemers op afstand, omdat het meestal handig en voordelig is voor iedereen. Opleiding zullen ook tot op zekere hoogte online aangeboden worden. En daten en zonder het coronavirus jaar na jaar systematisch naar het internet gaan. Of dit goed of slecht is, is niet aan ons om te beslissen. We vermelden alleen de bekende feiten en hopen op het beste.

