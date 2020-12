Oudejaarsconference Weijers begonnen, show Youp eerder opgenomen

Guido Weijers is begonnen aan zijn oudejaarsconference. Zijn medewerkers zitten in de zaal en via Zoom en andere videodiensten is er toch publiek bij. Youp van ’t Hek nam zijn oudejaarsconference drie weken van tevoren op. Dat zei hij voor aanvang van de show op NPO 1. Hij vertelde dat het moeilijk was om zonder publiek te moeten spelen en dat hij daarom had gekozen voor het laten opnemen van zijn show.

Aan het begin van zijn conference bedankte Weijers de mensen die via de televisie naar hem keken. Ook vertelde hij dat hij met Youp van ’t Hek had overlegd over hun oudejaarsconference. “Het maakt niet uit of we het wel doen of niet”, grapte de cabaretier. “Youp wordt toch wel veroordeeld.”

Voor Weijers is het werken met Zoom een uitkomst. Als dat niet was bedacht, dan had hij de show niet willen doen, zei hij eerder tegen het ANP.

De show van Youp die wordt uitgezonden is volgens hem een try-out. De conference werd op 12 december opgenomen in de Stadsschouwburg in Utrecht. Daarbij waren, in overeenstemming met de coronamaatregelen, dertig mensen aanwezig.