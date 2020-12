Politie Den Bosch met vuurwerk bekogeld door grote groep

Politieagenten in Den Bosch zijn donderdagavond door een groep van “enkele tientallen” personen, voornamelijk jongeren, bekogeld met vuurwerk, zegt een politiewoordvoerder. Het is onstuimig in de Graafsewijk: er is een auto in brand gestoken en er waren meerdere opstootjes. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet zodat de brandweer veilig de autobrand kan blussen.

Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Als de brandweer klaar is, gaat de politie samen met de ME zorgen dat de rust terugkeert.

Meerdere relschoppers zijn op beeld vastgelegd en kunnen ook later ‘buiten heterdaad’ nog worden opgepakt. Vergrijpen tegen hulpverleners worden in de regel twee keer zwaarder bestraft dan wanneer het gericht is tegen een niet-hulpverlener.