Toch nog lachend het jaar uit met oudejaarsconferences

Traditiegetrouw luiden televisiezenders het oude jaar uit met oudejaarsconferences. Dit jaar gaat dit met extra geheimzinnigheid en onzekerheden gepaard, aangezien theaters door de coronamaatregelen gesloten zijn. Voor zowel Youp van ’t Hek als Guido Weijers is het de tiende keer dat ze een oudejaarsconference houden.

Voor Youp van ’t Hek is zijn voorstelling Korrel Zout tevens zijn laatste oudejaarsconference. De cabaretier gaf eerder aan niets te voelen voor een tv-registratie met te weinig publiek. De show in Carré zou dan niet tot zijn recht komen. Hoe Youp van ’t Hek dit probleem heeft opgelost? Zelf zegt hij erover in de promotievideo: “Ja, hij gaat door. Hoe en waarom en waarvandaan? U ziet het op oudejaarsavond.” Youp van ’t Hek: Korrel Zout is om 22.30 uur te zien op NPO 1.

De oudejaarsconference van Guido Weijers wordt live uitgezonden op RTL 4. Weijers deed de oudejaarsconference pas één keer eerder live op televisie. Over de opnamelocatie wil ook deze cabaretier weinig kwijt: “Dat moeten de mensen op 31 december maar gaan zien.” Hij wil de kijkers een normale oudejaarsavond bezorgen. “We hebben zelf sterk de overtuiging dat de kijker weinig merkt van alle beperkingen aan onze kant”, zegt de cabaretier. De oudejaarsconference van Guido Weijers is om 22.10 uur te zien op RTL4.