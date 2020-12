Vereniging ziekenhuizen waarschuwt voor ‘ongekende noodsituatie’

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, Ad Melkert, vreest een “ongekende noodsituatie” en roept kabinet en Tweede Kamer andermaal op om “op zo kort mogelijke termijn” vaccinaties tegen corona beschikbaar te stellen aan bepaalde groepen zorgmedewerkers in de ziekenhuizen.

“Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening”, zegt hij. De prik voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen is daarom een “topprioriteit”.

Een snelle vaccinatie van ziekenhuispersoneel dat aan het bed staat, zal bijdragen aan het langer en beter kunnen verlenen van zorg in deze uitputtende golf, denkt Melkert.