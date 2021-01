Arjen Lubach is ‘influencer van het jaar’

Cabaretier en tv-presenator Arjen Lubach is door Trouw verkozen tot influencer van het jaar. Volgens lezers van de krant had hij op sociale media de meeste invloed op het maatschappelijke debat. Hij kreeg meer stemmen dan onder anderen Lange Frans, Famke Louise en Nikkie de Jager.

Lubach trok dit jaar veel aandacht met een filmpje waarin hij het woord fabeltjesfuik introduceerde. Daarin liet hij zien hoe iedereen door algoritmes van sociale media eenzijdige informatie voorgeschoteld krijgt en zo verstrikt kan raken in een web van complottheorie├źn en “alternatieve feiten”. Het woord fabeltjesfuik eindigde als tweede in de verkiezing van woord van het jaar, achter anderhalvemetersamenleving.

Daarnaast riep hij mensen meermaals op om EU-commissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid te vragen om een betere meetmethode voor schadelijke stoffen in sigaretten. De stortvloed aan Twitter-berichten die daarop volgde leidde uiteindelijk tot een reactie van de politica. Ze liet in november weten de methode dit jaar goed te gaan bekijken, maar twitterde ook: “Welke methode dan ook, roken is nooit veilig.”

Anneloes Officier, met haar account Tussenkunstenquarantaine, eindigde in de verkiezing op de tweede plaats. De derde plaats was er voor Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij besloot een Instagram-account aan te maken na de beruchte uitzending van Jinek, waar hij in debat ging met Famke Louise, en heeft inmiddels meer dan 400.000 volgers.

Andere kanshebbers voor de titel influencer van het jaar waren Akwasi, Thierry Baudet en ‘gravinfluencer’ Eloise van Oranje.