Burgemeester Dijksma: relatief rustige jaarwisseling in Utrecht

Sharon Dijksma, de nieuwe burgemeester van Utrecht, spreekt van een “relatief rustige jaarwisseling” in haar stad. “Tegelijkertijd is elk incident er een te veel.” De gemeente onderzoekt of het vuurwerkverbod en andere maatregelen zoals de inzet van ruim tweehonderd vrijwilligers hebben bijgedragen aan de relatieve rust. Ze kan hierover op vrijdag nog niets zeggen.

De politie verrichtte in de stad elf aanhoudingen (vorig jaar waren dat er 38, maar een jaar daarvoor waren dat er 14), waren er zeventien autobranden (drie minder dan een jaar geleden, maar evenveel als in 2017/2018) en moest de ME een keer worden ingezet. Vorig jaar trad de mobiele eenheid vier keer op. Diverse incidenten konden in de kiem worden gesmoord. Groepen jongeren die overlast veroorzaakten en een politievoertuig met stenen bekogelden, werden door de ME uit elkaar gedreven. De rust keerde weer snel terug.

Een illegaal feest onder een viaduct van de A12 werd vroegtijdig ontdekt. Vijftien mensen kregen een bekeuring. De burgemeester heeft het idee dat de meeste Utrechters de jaarwisseling thuis in kleine kring hebben gevierd. Ook ging er minder vuurwerk de lucht in. Het is nog niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld voor het toch afsteken van sier- of knalvuurwerk. De focus van boa’s lag vooral op de handhaving van de openbare orde.

In Utrecht kwamen er zes meldingen van geweld tegen hulpverleners binnen. “Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en ook onbegrijpelijk”, aldus Dijksma. Een keer ging het om het gooien van stenen naar een brandweervoertuig. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat in Amersfoort brandweermensen een keer werden gehinderd en de politie in Zeist twee keer brandweermensen moesten begeleiden bij hun werk omdat omstanders hen agressief benaderden.

In totaal rukte de brandweer in de regio uit naar 217 incidenten, veelal ging het om branden. De brandweer moest bijvoorbeeld 34 autobranden blussen en negen keer een gebouw.