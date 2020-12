De hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen op twee halve online loten. De oudejaarsloten zijn gekocht door iemand uit Tiel en iemand uit Zwolle, aldus de Staatsloterij. De winnaars ontvangen elk 15 miljoen euro, belastingvrij.

Er werden dit jaar ruim 7 miljoen oudejaarsloten verkocht, zo’n 700.000 meer dan een jaar geleden.

Donderdag had de Staatsloterij enige tijd last van een technische storing waardoor het moeilijker was om een oudejaarslot te kopen.