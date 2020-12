Hulpdiensten trokken er veel minder op uit dan afgelopen jaar

De hulpdiensten zijn op oudjaarsdag veel minder eropuit getrokken dan een jaar geleden. Via het P2000-netwerk is bijna 30 procent minder alarmeringen verzonden dan vorig jaar, blijkt uit data van alarmeringen.nl.

Tussen oudjaarsdag 18.00 uur en middernacht hebben de meldkamers de hulpdiensten 1503 keer via P2000 gealarmeerd. In diezelfde periode een jaar geleden was dat 2139 keer, wat neerkomt op een daling van 29,7 procent.

Op heel oudjaarsdag werden er 4143 meldingen via P2000 verzonden. Dat is 20,1 procent minder dan de 5191 meldingen die een jaar geleden op de laatste dag van het jaar naar de hulpdiensten werden verzonden en het laagste aantal P2000-meldingen op een oudjaarsdag sinds 2017, aldus Wilbert de Vries van alarmeringen.nl.

De daadwerkelijke aantallen meldingen zullen naar verwachting hoger liggen dan de genoemde aantallen, aldus De Vries. “Het is bekend dat de hulpdiensten tijdens enorme pieken, zoals rond de jaarwisseling, lang niet alle meldingen die binnenkomen ook daadwerkelijk als alarmeringen via P2000 verzenden. Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie.”