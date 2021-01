Jaarwisseling Arnhemse wijk de Geitenkamp rustig verlopen

De jaarwisseling in Arnhem is rustig verlopen, zo stelt een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Midden in de nacht van donderdag op vrijdag. Voorafgaand aan de jaarwisseling had burgemeester Ahmed Marcouch zes gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk de Geitenkamp. Het was eind november avondenlang onrustig in de wijk, door ernstige vuurwerkoverlast. Daarvoor zijn toen uiteindelijk meer dan twintig relschoppers opgepakt.

“De overgrote meerderheid van de Arnhemmers heeft zich solidair verklaard met de zorg”, zei Marcouch in de nacht van donderdag op vrijdag tegen De Gelderlander. “Hen wil ik complimenteren, zij zijn ook thuisgebleven.” De burgemeester had naast de gebiedsverboden ook veertien onruststokers op de Geitenkamp een officiële waarschuwing gegeven.

“Helaas zijn er ook egoïstische Arnhemmers die wel veel illegaal vuurwerk hebben afgestoken”, aldus Marcouch tegen De Gelderlander. “Ondanks het vuurwerkverbod en de oproep niets af te steken. In vergelijking met voorgaande jaren viel het wel weer wel mee.”