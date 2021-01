‘Jaarwisseling beheersbaarder ondanks talrijke incidenten’

Ondanks talrijke incidenten met onder meer materiële schade aan woningen en voertuigen is de jaarwisseling beheerster verlopen dan voorgaande jaren. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste meldingen van stichting Salvage (opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars), politie en de brandweer. Een voorlopige inschatting van het totale schadebedrag aan particuliere woningen en auto’s door verzekeraars komt op 7 januari.

Volgens de voorlopige schattingscijfers van stichting Salvage verliep de jaarwisseling vrij rustig, doordat het aantal branden met de vermoedelijke oorzaak vuurwerk beduidend lager ligt dan eerdere jaarwisselingen. Het aantal oproepen voor hulp na brand lijkt volgens een eerste inschatting uit te komen op ongeveer 30 tot 35 procent ten opzichte van voorgaande jaren.

Volgens de politie vonden opvallend veel autobranden plaats in Midden- en West-Brabant. Het Verbond ziet een zorgelijke, stijgende trend. Algemeen directeur van het Verbond, Richard Weurding: “In onze registratie zien we de afgelopen jaren een flinke toename van het aantal autobranden, ook tijdens oud en nieuw gaan er auto’s in vlammen op. Naast materiële schade is de impact op het veiligheidsgevoel enorm. Het is in ieders belang dat de jaarwisseling zo veilig mogelijk verloopt. Alles wat daaraan bijdraagt, juichen wij toe.” De meeste schade ontstaat door illegaal vuurwerk, het onjuist afsteken van vuurwerk, brandstichting en vandalisme.

Hulpdiensten, zoals de politie en brandweer, werden dit jaar opnieuw slachtoffer van geweld in tal van gemeenten, zoals in Volendam, Amsterdam, Harderwijk en Almelo. “Het is aan de politiek om na te gaan met welke maatregelen we de veiligheid van de jaarwisseling kunnen waarborgen en dat hulpverleners zonder problemen hun werk tijdens de jaarwisseling kunnen uitvoeren. Maar het is buitengewoon ernstig dat hulpverleners niet op normale wijze hun werk kunnen uitvoeren”, aldus Weurding.