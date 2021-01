Op steeds meer plaatsen komt zeer dichte mist voor, op een aantal plaatsen is het zicht in Zuid-Holland en Utrecht minder dan 10 meter. In die gebieden geldt de zogeheten code oranje.

De mist lost waarschijnlijk pas in de loop van de ochtend op, voorspelt het KNMI. Het kan plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op lokale wegen.