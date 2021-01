Noorden Nederland beleeft vrij rustige jaarwisseling

De jaarwisseling is in het noorden van het land zonder calamiteiten verlopen. Op oudejaarsavond en in de uren na middernacht moesten de brandweer en politie wel een aantal keer uitrukken in Friesland, Groningen en Drenthe.

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Frysl├ón spreekt van een “vrij rustige avond”. Er waren op oudejaarsavond buitenbranden in onder meer Drachten, Heerenveen, Marrum, Kollum en Kollumerzwaag. Zo gingen er auto’s, caravans en een container in vlammen op.

In Kollumerzwaag zou de brandweer bij het blussen zijn bekogeld met vuurwerk en moest de politie optreden, schrijft de Leeuwarder Courant. Volgens de krant waren er ’s nachts ook ongeregeldheden in het centrum Leeuwarden. Daarbij zou zwaar vuurwerk naar agenten zijn gegooid. In Joure sneuvelden ramen van een hotel doordat een carbidkanon was afgevuurd.

In Groningen waren er enkele buitenbranden in onder meer Groningen, Hoogezand en Leek. Volgens het Dagblad van het Noorden is er in Westerlee een kast van een netbeheerder met vuurwerk opgeblazen. In Drenthe kwam de brandweer in actie in onder meer Emmen en Assen. De beide veiligheidsregio’s spreken net als Friesland van een relatief rustige viering zonder excessen, die vergelijkbaar is met voorgaande jaarwisselingen.