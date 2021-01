Onrustige jaarwisseling in deel Den Bosch

De politie spreekt van een onrustige jaarwisseling in Den Bosch. Met name in Den Bosch Oost ging het mis, aldus de politie vrijdag. Volgens de politie waren in dit deel veel verstoringen van de openbare orde, met name in het begin van donderdagavond. De mobiele eenheid moest er ingrijpen om de orde te herstellen.

In Oost werden volgens de brandweer meerdere auto’s in brand gestoken. Ook gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. De brandweer kon de branden niet blussen zolang de situatie onveilig was.

Volgens de politie ging het om enkele tientallen relschoppers die vernielingen pleegden en branden stichtten. “Ook werd zwaar vuurwerk naar bussen en de politie gegooid”, aldus de politie.

“De misdragingen zijn natuurlijk onacceptabel. Voor de veiligheid van de buurt, en richting onze hulpdiensten”, aldus burgemeester Jack Mikkers. “Maar ook vanwege de schade die aan bezittingen van inwoners en andere partijen wordt toegebracht. Reken maar dat we samen met onze partners de relschoppers aan gaan pakken. Er zijn daarvoor al verschillende beelden beschikbaar.”

Mikkers merkte dit deel van Den Bosch donderdagavond aan als veiligheidsrisicogebied.