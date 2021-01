Politie verricht arrestaties in centrum Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft vrijdagochtend meerdere arrestaties verricht bij ongeregeldheden in het centrum. Dit meldt Omrop Fryslân.

Een groep jongeren zou vroeg in de ochtend zwaar vuurwerk hebben gegooid richting agenten. Bij de inzet op en nabij de Voorstreek rukte de politie in groten getale uit. Ook de ME en marechaussee kwamen volgens de regionale omroep in actie. Een van relschoppers zou op de vlucht voor de politie in een gracht zijn beland, aldus Omrop Fryslân.

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, kwam een kijkje nemen bij het incident. Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden laat weten dat Buma in de oudejaarsnacht mee is op patrouille.