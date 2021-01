Rotterdam en Houten beginnen ook op 8 januari met vaccineren

Behalve Veghel beginnen ook Rotterdam en Houten op vrijdag 8 januari met het vaccineren tegen het coronavirus. Dit meldt de GGD GHOR Nederland. Eerder was er sprake van dat alleen Veghel op 8 januari zou beginnen met de inentingen. Houten en Rotterdam zouden op uiterlijk maandag 11 januari beginnen.

De GGD Utrecht gaat inenten in het evenementencomplex Expo Houten. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat vaccineren op Rotterdam The Hague Airport. Op de andere 22 priklocaties verspreid over het land begint de inenting vanaf 18 januari. De ‘eerste prik’ zal gezet worden in Veghel, door de GGD Hart voor Brabant in een voormalig distributiecentrum van een supermarkt.

BioNtech-Pfizer levert de vaccins, genoeg om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken. In totaal zullen de GGD’en zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten. De overkoepelende organisatie van de gezondheidsdiensten zegt over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken om te kunnen starten met vaccineren.

“Tegelijkertijd worden er op dit moment nog veel meer prikkers geworven om ook in de toekomst de grotere aantallen prikken vlot en veilig te kunnen zetten. Voor al deze nieuwe collega’s zijn uiteraard trainingsprogramma’s ontwikkeld. De meeste medewerkers die de komende weken gaan prikken hebben deze training al gevolgd of zijn al ervaren met het geven van prikken. De komende dagen volgt nog een aantal mensen het trainingsprogramma.”