De politie heeft donderdagavond in Oss 131 kilo vuurwerk in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. De eigenaar van het vuurwerk wordt later verhoord, maakte de politie vrijdagochtend vroeg bekend.

De politie vond het vuurwerk in een auto en in een woning aan de Wijkerstein in de Brabantse stad. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen of de eigenaar de bewoner of een bezoeker was.