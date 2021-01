Toch veel liefhebbers voor nieuwjaarsduik op eigen houtje

De traditionele Nieuwjaarsduik in Scheveningen ging vrijdag niet door, maar dat belette tientallen liefhebbers niet om toch het koude water van de Noordzee in te springen. Ook op andere plekken in het land maakten mensen op eigen initiatief een alternatieve nieuwjaarsduik. Veel mensen delen hun ervaringen op sociale media.

Vorig jaar trok de traditionele nieuwjaarsduik 60.000 deelnemers. In Scheveningen doken toen 10.000 mensen op de eerste dag van 2020 in de Noordzee. Dit jaar vond de organisatie het vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus onverantwoord om veel mensen op het strand bij elkaar te laten komen. Desondanks kwamen enkele tientallen mensen op eigen houtje naar de kust om 2021 te beginnen met een frisse duik.

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwde afgelopen week nog om niet te gaan zwemmen in zee of een binnenwater, omdat direct toezicht ontbreekt. Het water in Nederland is momenteel gemiddeld zo’n 7 graden Celsius, wat koud genoeg is om onderkoeling en kramp te veroorzaken bij een zwempartij.