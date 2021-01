Youp van ’t Hek is Guido Weijers ook in 2020 de baas

De oudejaarsconference van Youp van ’t Hek heeft wederom meer kijkers getrokken dan die van Guido Weijers. Donderdagavond stemden 2.696.000 kijkers af op NPO 1 voor de oudejaarsconference Korrel zout van Van ’t Hek, Weijers trok 1.287.000 kijkers met zijn show op RTL 4. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Van ’t Hek en Weijers verzorgden twee keer eerder in hetzelfde jaar een oudejaarsconference. Ook in 2014 en 2017 legde Weijers het af tegen Van ’t Hek. In 2017 keken bijna 2,6 miljoen mensen naar de oudejaarsconference van de publieke omroep, bijna 1,2 miljoen kijkers volgden de conference op RTL 4. Drie jaar daarvoor was het verschil kleiner, toen stemden 2,4 miljoen kijkers af op Van ’t Hek tegen 1,7 miljoen voor Weijers.

Voor Van ’t Hek was Korrel zout zijn tiende en laatste oudejaarsconference. De show was in tegenstelling tot die van Weijers niet live, maar op 12 december opgenomen in Utrecht. Van ’t Hek zou zijn oudejaarsconference spelen in CarrĂ©, maar dat kon niet doorgaan vanwege de sluiting van de theaters in verband met de lockdown. Weijers speelde voor eigen medewerkers en publiek dat zijn show digitaal via schermen volgde, maar daar voelde Van ’t Hek niets voor en hij koos voor een eerder opgenomen try-out. Daardoor miste de laatste actualiteit zoals de brexit en het overlijden van Bram van der Vlugt.

De oudejaarsconference van Van ’t Hek is het op een na best bekeken programma van donderdagavond. Alleen het nationaal aftelmoment, dat na de oudejaarsshow werd uitgezonden, trok meer bekijks. Daarvoor stemden 5.693.000 Nederlanders af op NPO 1. Weijers staat met zijn oudejaarsconference op de zesde plek van de kijkcijferlijst.