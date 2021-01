Medewerkers acute zorg worden zo snel mogelijk gevaccineerd

Mensen die in de acute zorg werken worden zo snel mogelijk gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, melden de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Uiterlijk maandag moet duidelijk zijn wat de kortst mogelijke termijn is waarop de vaccinatie van deze groep van circa 30.000 mensen kan beginnen.

De eerste 10.000 doses van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech werden op tweede kerstdag afgeleverd bij distributeur Movianto in Oss. Inmiddels liggen daar nu ruim 150.000 vaccins opgeslagen. Per persoon zijn twee prikken nodig.

Waar in alle andere EU-landen al een begin is gemaakt met inenten, hield het kabinet tot dusver vast aan 8 januari als startdatum voor de vaccinatiecampagne in Nederland. Daarbij zou het personeel van verpleeghuizen als eerste aan de beurt komen.

De afgelopen dagen nam de druk flink toe om toch eerder te beginnen met vaccineren, en bovendien voorrang te geven aan cruciaal ziekenhuispersoneel. De zorgkopstukken Diederik Gommers en Ernst Kuipers deden een oproep daartoe die veel weerklank vond, ook in de Tweede Kamer. Een petitie met dezelfde oproep werd in hoog tempo ondertekend door vele duizenden mensen.

Waarschijnlijk worden verspreid over het land tien ziekenhuizen aangewezen waar medewerkers in de acute zorg hun eerste prik kunnen halen. De ‘gewone’ vaccinatiecampagne begint zoals gepland op vrijdag 8 januari op drie van de 25 GGD-priklocaties, in Veghel, Houten en Rotterdam.