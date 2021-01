Segers: prostitutiewet wordt gefrustreerd door politieke belangen

Het aanscherpen van wetgeving voor prostitutie wordt “gefrustreerd door mensen met zakelijke en politieke belangen”, zegt CU-leider Gert-Jan Segers in een interview met het Nederlands Dagblad. Een wetsvoorstel van het kabinet is een jaar na aankondiging nog steeds niet naar de Tweede Kamer gestuurd, en een andere initiatiefwet van de ChristenUnie, de PvdA en de SP ligt al lange tijd onbehandeld in de Eerste Kamer.

Het verzwaren van de prostitutiewetgeving is al lange tijd een vurige wens van de ChristenUnie. Eerder zei Segers dat hij en zijn partij door het kabinet “aan het lijntje worden gehouden”, terwijl er afspraken over zijn gemaakt in het regeerakkoord.

De initiatiefwet van de ChristenUnie en andere partijen is al in 2016 aanvaard door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wilde deze nog niet behandelen, omdat die het wilde combineren met een compleet nieuwe prostitutiewet van het kabinet. Maar Segers heeft er geen vertrouwen in dat die er nog gaat komen. Daarom wil hij zijn initiatiefwet alsnog door de Eerste Kamer krijgen voor de verkiezingen van maart dit jaar.

Wordt de wet aangenomen, dan zijn klanten van uitgebuite of gedwongen prostituees strafbaar als zij redelijkerwijs kunnen weten dat het niet in orde is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij heel lage prijzen, als het plaatsvindt in een dubieuze locatie zoals een garagebox, of als sekswerkers zichtbaar mishandeld zijn, zei de partij eerder. Ook wil Segers de minimumleeftijd voor werken in de prostitutie verhogen naar 21 jaar.