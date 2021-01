Nederlandse opgepakt voor organiseren illegaal feest Barcelona

Een 29-jarige Nederlandse is zaterdag in de buurt van Barcelona aangehouden, omdat ze een van de organisatoren zou zijn van een illegaal feest. Dat melden Spaanse media. Zaterdag maakte de politie een einde aan de rave, die tijdens de jaarwisseling begonnen was.

Naast de Nederlandse ziet de politie een 22-jarige inwoner van het Catalaanse Tarragona als organisator van het feest. De twee hoofdverdachten moeten maandag voor de rechter verschijnen. Vijf medeverdachten worden ook aangeklaagd, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de voorbereidingen van de rave.

Van de 300 feestgangers wist de politie er 215 te bekeuren voor overtreding van de coronaregels. Zo droegen veel bezoekers van het feest geen mondmaskers.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de aanhouding van de Nederlandse niet bevestigen. De ambassade in Madrid heeft geen melding ontvangen van de Spaanse autoriteiten over een aanhouding. Ook is er geen verzoek om consulaire bijstand gedaan, aldus de zegsman zondagavond.